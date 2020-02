Corona-Virus: Foxconn stoppt iPhone-Fertigung, Lieferverzögerungen werden wahrscheinlicher

Der Corona-Virus hat in China weite Teile der iPhone-Produktion stillgelegt. Wenn die Fabriken nicht bald wieder anlaufen, dürfte es zu deutlichen weltweiten Lieferverzögerungen kommen. Wann allerdings Foxconn die Fertigung wieder hochfahren kann, steht noch in den Sternen.

Das Corona-Virus, das sich aktuell rasch in einigen Regionen Chinas ausbreitet, zeitigt immer deutlichere Auswirkungen auf Wirtschaft und Industrieproduktion. Schon gestern prognostizierten Analysten im Fall von Apple einen deutlichen Einbruch der Auslieferungen von iPhones im ersten Quartal 2020, Apfellike.com berichtete. Diese Einschätzungen scheinen sich rascher als erwartet zu bestätigen. Wie nun nämlich die Agentur Reuters unter Berufung auf mit der Situation vertraute Quellen berichtet, hat der größte Fertiger des iPhones Foxconn so gut wie die gesamte Fertigung des iPhones in China stillgelegt.

Verzögerungen bei Auslieferungen werden wahrscheinlicher

Wie es weiter heißt, stehen die Fabriken zunächst bis zum 10. Februar still, die Maßnahme wurde in enger Absprache mit den chinesischen Behörden entschieden. Allerdings ist eine Verlängerung der Auszeit durchaus nicht unwahrscheinlich und bei Foxconn bereitet man sich darauf vor. Falls aber die Produktion des iPhones in China für länger als eine Woche zum Stillstand kommen sollte, würde sich das relativ rasch in Form von deutlichen Einschränkungen bei der weltweiten Verfügbarkeit der verschiedenen iPhone-Modelle bemerkbar machen. Apple hatte bereits zuvor alle Retail Stores in China geschlossen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die Läden bleiben einstweilen bis zum 09. Februar geschlossen, das gilt auch für alle Büros der Firma in Festlandchina.

