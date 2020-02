Für iPhone-Suche und Fotos: Apple öffnet iCloud.com-Website für Android

Apple öffnet iCloud.com nun auch für Android: Damit stehen wichtige Dienste wie die iPhone-Suche nicht mehr nur an Apple-Geräten zur Verfügung, was bei Verlust des iPhones viele Kunden sicher nützlich finden. Allerdings können noch nicht alle Dienste auch am Android-Smartphone genutzt werden.

Apple hat seine konsequente Verweigerung der Nutzung von iCloud.com durch Android-Smartphones aufgegeben: Wie unlängst entdeckt wurde, können nun auch Besitzer eines Android-Smartphones sich auf iCloud.com mit ihrer Apple-ID anmelden und zumindest auf einen Teil der Web-Anwendungen zugreifen. Dazu zählt dankenswerterweise die iPhone-Suche, was durchaus sinnvoll ist. Gerade nach Verlust des eigenen iPhones brauchen Kunden die Funktion der iPhone-Suche schließlich ganz besonders.

Auch auf Notizen und Erinnerungen können Kunden unter Android nun via iCloud.com zugreifen.

Fotos ebenfalls unter Android verfügbar

Ebenso ist es nun möglich, auf Fotos der eigenen synchronisierten Mediathek unter Android am Smartphone zuzugreifen. Der Upload von Bildern zeigte sich in einzelnen Fällen hingegen noch fehlerbehaftet, auch das Verfassen von Notizen gestaltete sich etwa am Galaxy-Smartphone einiger Tester schwierig: Die Tastatur wurde nicht eingeblendet. Apple hat die Verfügbarkeit von iCloud.com unter Android allerdings auch noch nicht offiziell kommuniziert.

Zudem bleiben Kalender und auch die Kontakte weiterhin nur am Desktop zugänglich. Wieso Apple nicht alle Dienste der iCloud-Oberfläche, zu denen auch die iWork-Apps Pages, Numbers und Keynote gehören, bleibt Apples Geheimnis.

