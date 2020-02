Heute Abend hat Apple auch tvOS 13.4 Beta 2 vorgelegt. Dieses Update bringt die universellen Käufe auch auf das Apple TV. Weitergehende größere Neuerungen sind allerdings nicht zu erwarten. Ist euch dennoch etwas interessantes in der neuen Beta aufgefallen?

Apple hat alle seine Systemlinien heute Abend mit Beta 2 des laufenden Beta-Zyklus versorgt: iOS 13.4 / iPadOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4, watchOS 6.2 und auch tvOS 13.4 erhielten ihre zweite Testversion. Die ersten Betas hatte Apple vor einer Woche an die Entwicklergemeinde ausgegeben.

tvOS 13.4 kann ab sofort von allen registrierten Entwicklern geladen und installiert werden.

Universelle Käufe erreichen das Apple TV

Obwohl iOS / iPadOS und tvOS von den Versionsnummer her auf gleichem Stand sind und schon seit geraumer Zeit bleiben, beinhalten die Updates von tvOS in der Regel keine erwähnenswerten Neuerungen. tvOS 13.4 wird die universellen Käufe, die auch am Mac, iPhone, iPad und der Apple Watch eingeführt werden, auch auf das Apple TV bringen. Darüber hinaus ist in der Hauptsache mit einer Verbesserung der allgemeinen Performance, Sicherheit und Stabilität von tvOS sowie des Apple TV zu rechnen.

Eine aktualisierte Public Beta folgt in Kürze, eine finale Version aller neuen Updates wird für den April erwartet. Bemerkt ihr interessante Änderungen in tvOS 13.4 Beta 2?

Und zuletzt: Auch tvOS 13.4 Beta ist da 4.17 (83.33%) 18 Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter