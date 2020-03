Beta 4 von iOS 13.4 / iPadOS 13.4 ist da

Apple hat gerade eben iOS 13.4 und iPadOS 13.4 an alle Entwickler verteilt. Das Update kann ab sofort geladen werden. iOS 13.4 / iPadOS 13.4 Beta 4 folgt eine Woche auf die Freigabe der letzten Beta. Die Public Beta 4 von iOS 13.4 wird sicher ebenfalls bald verfügbar sein.

Am heutigen Dienstag Abend hat Apple iOS 13.4 und iPadOS 13.4 Beta 4 an die Entwickler verteilt. Registrierte Developer können die Aktualisierung ab sofort herunterladen und installieren. Das Update wird wie üblich in Wellen verteilt und steht so am Anfang womöglich noch nicht auf allen Geräten zum Download zur Verfügung. Beta 4 von iOS 13.4 wird eine Woche nach der dritten Beta von iOS 13.4 / iPadOS 13.4 an die Entwickler ausgegeben.

Apple bringt in iOS 13.4 Neuerungen in CarPlay, die iCloud-Ordnerfreigabe und neue Animojis

Neu in iOS 13.4 werden unter anderem neue Funktionen bei CarPlay sein. Nutzer werden ihr Auto drahtlos per iPhone aufschließen und absperren können und den Schlüssel können sie auch per iMessage verschicken. Zudem neu: Das iCloud-Sharing, mit dem Nutzer einen Ordner in ihrem iCloud Drive für andere Nutzer freigeben können.

Weiters werden neun neue Animojis für Nutzer verfügbar gemacht. Zudem berichteten wir kürzlich über Hinweise auf ein neues Feature, mit dem sich iOS aus dem Internet neu installieren lassen können soll.

Public Beta 4 von iOS 13.4 / iPadOS 13.4 für freiwillige Tester wird sicher ebenfalls bald folgen.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter