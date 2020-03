Corona-Krise. Apple TV+ und YouTube drosseln Auflösung ebenfalls deutlich

Auch Apple TV+ und YouTube drosseln während der Krise ihre Videoqualität. YouTube streicht HD-Videos, Apple TV+ dreht noch heftiger an der Bandbreitenschraube. Zuvor hatte bereits Netflix seine Streams verkleinert. Wie sehr stören euch die Einschnitte bei der Auflösung?

Auch YouTube begrenzt für die Dauer der akuten Krise der Coronavirus-Pandemie die Qualität seiner Videos. Diese werden ab sofort für die meisten Nutzer nur noch in SD wiedergegeben, bestätigte die Google-Tochter gegenüber Agenturen. Auch hier war eine entsprechende Bitte der EU-Kommission maßgeblich. Zuvor hatte als erster Anbieter Netflix Hand an die Streams gelegt. Diese sollen jetzt 25% weniger Bandbreite benötigen als regulär, Apfellike.com berichtete. Die Maßnahmen gelten zunächst für einen Zeitraum von 30 Tagen.

Apple TV+ drosselt Bilder heftig

Auch Apple TV+ verringert für die nächsten Wochen die Auflösung seiner Streams. Regulär stehen die Serien und Filme auf der Plattform mindestens in HD zur Verfügung, zumeist sogar in 4K. Das hat sich für den Moment erledigt: Stichprobenartige Tests deuten darauf hin, dass die Auflösung derzeit auf 670p gefallen ist. Damit sehen Filme vor allem auf großen Bildschirmen nicht mehr gut aus. Aktuell sind die Netze trotz der stark gestiegenen Last allerdings zumeist stabil. Die Deutsche Telekom hat zuletzt erst zehn GB Datenvolumen an alle Mobilfunkkunden verschenkt, Apfellike.com berichtete. Dort hat man also offenbar keine Bange vor möglichen Überlastungen.

Als wie störend empfindet ihr die verringerte Auflösung bei den verschiedenen Diensten? Teilt eure Meinung!

