Gegen Corona: Apple besorgt mehr als zehn Millionen Schutzmasken für Krankenpfleger und Ärzte

Apple hat über zehn Millionen Schutzmasken an das Gesundheitspersonal in den USA und Europa gespendet, das teilte Applechef Tim Cook unlängst mit. Das Unternehmen hatte schon zuvor mehrfach mit Geld- und Sachspenden zur Eindämmung der Corona-Pandemie beigetragen.

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks

— Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2020