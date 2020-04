Beta 2 von macOS 10.15.5 mit neuer Energieverwaltungsfunktion für Entwickler erschienen

Apple hat gerade eben auch noch macOS Catalina 10.15.5 Beta 2 für die Entwickler bereitgestellt. Das Update bringt offenbar eine Neuerung für das Powermanagement am MacBook, durch die die Lebensdauer des Akku verlängert werden soll. Eine Public Beta für freiwillige Tester von macOS Catalina 10.15.5 dürfte ebenfalls bald folgen.

Apple hat heute auch noch die nächste Beta von macOS Catalina 10.15.5 an die registrierten Entwickler verteilt. Das Update kann über die Systemeinstellungen eingespielt werden, sofern ihr am Entwicklerprogramm teilnehmt.

Gestern Abend hatte Apple bereits iOS 13.4.5 / iPadOS 13.4.5 Beta 2 sowie watchOS 6.2.5 und tvOS 13.4.5 Beta 2 an die Entwickler verteilt. Gerade eben war zudem schon iOS 13.4.5 und iPadOS 13.4.5 in einer ersten Public Beta an freiwillige Tester ausgegeben worden.

macOS Catalina-Update könnte Neuerung im Powermanagement am MacBook bringen

Im neuen Update, dessen zweite Beta nun da ist, deutet sich zudem eine Neuerung an: Diese betrifft das Energiemanagement am MacBook. Durch eine Analyse der Ladezeiten des Mac, also wie lange das Gerät geladen wird und zu welchen Zeiten dies meist geschieht, soll die Lebensdauer des Akkus verlängert werden, indem der Ladeprozess entsprechend gesteuert wird. Wie gut das funktioniert und wie genau hier vorgegangen wird, muss sich noch zeigen, sobald das Update in der finalen Version mit dem neuen Feature für alle Nutzer veröffentlicht worden ist.

Eine Funktion, die den Akku am iPhone möglichst kurz auf 100% auflädt, ist bereits länger Bestandteil von iOS, mit durchwachsener Wirkung.

