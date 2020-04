Binnen eines Jahres: Final Cut Pro X und Xcode sollen aufs iPad kommen

Final Cut Pro und auch Xcode sollen in Bälde auf das iPad Pro kommen. Entsprechende Gerüchte gab es schon lange, Taten hat Apple bis jetzt aber nie folgen lassen. Doch maximal ein Jahr soll es noch dauern, bis entsprechende iOS-Versionen erscheinen, sagt jetzt jemand, der es wissen könnte. Wären die App auf dem iPad für euch interessant?

Final Cut Pro X springt bald auf das iPad Pro, darauf hat sich nun der Leaker Jon Prosser definitiv festgelegt. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hatte Prosser schon während der letzten Tage immer wieder Andeutungen zu Final Cut auf dem iPad fallen lassen, jedoch ohne zu konkret zu werden.

I am now 100% confident that FCPX, Logic Pro & Xcode are coming to iPad Pro.

I cannot confidently say to what capacity, or with what limitations due to RAM management — but it’s happening within the next year or so.

You can choose to trust me on that, or not, I suppose 🤷🏼‍♂️😂

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 22, 2020