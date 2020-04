Apple registriert neue Powerbeats Pro bei Behörden

Apples nächstes Update für die Powerbeats Pro dürfte wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Die nächste Generation der Kopfhörer von Apple wurde bereits bei verschiedenen Aufsichtsbehörden angemeldet, noch ist allerdings unklar, welche neuen Features die nächsten Powerbeats Pro bringen werden.

Die Powerbeats Pro werden wohl in nächster Zeit ein Update erhalten. Apple hat neue Kopfhörer bei verschiedenen Aufsichtsbehörden für einen Zulassungsprozess angemeldet. So wurden neue Powerbeats Pro etwa bei der amerikanischen Aufsichtsbehörde FCC registriert. Auch in der Datenbank eines Regulierers in Malaysia wurden neue Kopfhörer eingetragen. Diese tragen die Modellnummern A2453 und A2454. Die Details zu den neuen Produkten fallen allerdings mehr als dürftig aus.

Neue Features der neuen Powerbeats Pro sind noch unbekannt

Erwähnt wird lediglich, dass es sich bei den neuen Kopfhörer um partielle Wearables handeln wird, die den Funkstandard Bluetooth verwenden, diese Detailarmmut ist bei solchen Eintragungen aber keineswegs ungewöhnlich. So bleibt noch offen, welche Neuerungen Apple mit dem Update der Powerbeats Pro einführen wird. Die Einsteiger-Powerbeats hatte Apple erst vor kurzem in ihrer vierten Version auf den Markt gebracht, Apfellike.com berichtete.

Die neuen Powerbeats Pro dürften innerhalb der nächsten Monate auf den Markt kommen, wenn sich die in der Vergangenheit mit solchen Einträgen gemachten Erfahrungen wiederholen. Auf lange Sicht erwarten einige Beobachter, Apple werde die Linie der Beats-Kopfhörer auslaufen lassen, bis es so weit ist, dürften allerdings noch einige Jahre vergehen, in denen nach wie vor neue Modelle vorgestellt werden könnten.

