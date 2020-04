WWDC-Termin: Apple soll 01. Juni anpeilen

Die WWDC findet in diesem Jahr online statt – aber wann? Apples Entwicklerveranstaltung wurde in den letzten Jahren stets Anfang Juni abgehalten. Nun gibt es einen ersten Termintipp für ein Datum, zu dem das Event in der neuen Form abgehalten werden könnte.

Wann findet Apples WWDC dieses Jahr statt?

Das Entwickler-Event wird traditionell meist Anfang Juni abgehalten. Nun gibt es allerdings erstmals ein konkretes Datum, das in der Gerüchteküche gehandelt wird. Der Leaker Jon Prosser tippt auf den 01. Juni, das schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

As far as I know, the internal date they’re set on is June 1st. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 22, 2020

Auf dieses Datum habe man sich bei Apple intern geeinigt. Da Prosser zuletzt bereits zutreffend den Starttermin des iPhone SE bis auf die Minute genau vorhergesagt hatte, darf man dieser neuerlichen Prognose ein gewisses Gewicht beimessen.

Die WWDC 2020 findet online statt

Aufgrund der weltweiten Corona-Krise wird aktuell so gut wie jede Großveranstaltung abgesagt, auch die WWDC bleibt davon nicht anbetroffen. Apple hatte daher schon vor Wochen erklärt, man werde die WWDC 2020 in einem neuen Format abhalten, Apfellike.com berichtete. Die Veranstaltung wandert ins Netz, Apple möchte eine völlig neue und innovative Präsentation abhalten. Um die Hotels und Gastronomiebetriebe am Veranstaltungsort zu unterstützen, die nun mit empfindlichen Umsatzausfällen zu rechnen haben, spendet das Unternehmen eine Million Dollar. Zur WWDC 2020 werden iOS 14 und Co. vorgestellt. Daneben könnte Apple aber auch neue Hardware wie etwa die erwarteten OverEar-AirPods zu einem Preis von bis zu 400 Dollar vorstellen.

