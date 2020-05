2021 soll der erste iMac mit einem Mini-LED-Display kommen, das zumindest wird aktuell in Expertenkreisen vermutet. Auch das iPad Pro und einige MacBook-Modelle werden wohl über kurz oder lang mit dem neuen Displaytyp ausgestattet werden. Nun geht eine neue Einschätzung auf einen möglichen Zeitplan ein.

Apple wird im kommenden Jahr damit beginnen, verschiedene Geräte aus seinem Portfolio mit dem neuen Mini-LED-Display auszustatten, diese Annahme greift aktuell wieder der Analyst Jeff Pu auf. In einer Notiz für GF Securities schreibt der Branchenbeobachter, Apple werde 2021 zunächst einen 27 Zoll-iMac bringen, der ein Mini-LED-Display besitzt.

Die Einführung dieser Technik auch an Apples Desktoprechnern wurde in den letzten Wochen bereits häufiger zum Gegenstand verschiedener Spekulationen, Apfellike.com berichtete.

iPad Pro und MacBook Pro sollen auch Mini-LED-Display erhalten

Weiter werde Apple ein iPad Pro mit einem 12,9 Zoll großen Display ebenfalls in einer Mini-LED-Version auf den Markt bringen. Das MacBook Pro 16 Zoll wird ebenfalls aktualisiert und erhält das neue Panel, so Jeff Pu. Auch mit diesen Prognosen sagt der Analyst nichts grundlegend neues voraus, durch die wiederholte Bekräftigung dieses Zeitplans von Apple gewinnt dieser aber an Greifbarkeit.

Die Mini-LED-Technik bietet ähnliche Vorzüge wie OLED: Hohe Helligkeit und Kontrastwerte bei geringem Stromverbrauch. Apple hat zuletzt damit begonnen, in größerem Rahmen in die Mini-LED-Entwicklung zu investieren. So fließen rund 300 Millionen Dollar in eine Fertigungsstä#Fertigungsstätte in Taiwan. Die Einführung von Mini-LEDs in Apple-Produkten führt nach Einschätzung einiger Experten zu einem massiven Anstieg bei den Verkäufen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

2021 sollen iPad Pro, MacBook Pro und iMac das Mini-LED-Display erhalten 3.67 (73.33%) 6 Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge