Apple kündigt virtuelle WWDC 2020 offiziell an

Apple hat heute Abend offiziell die diesjährige WWDC angekündigt. Die Entwicklerkonferenz 2020 findet online statt, wie bereits seit einiger Zeit bekannt ist. Alle großen Veranstaltungen wandern in Zeiten von Corona ins Web. Im Falle der WWDC 2020 können alle Entwickler der Veranstaltung in der Apple Developer-App oder auf den Websites des Developer-Portals beiwohnen. Die Veranstaltung startet am 22. Juni, das ist später als in den letzten Jahren und auch später als letzte Leaks uns glauben machen wollten.

WWDC 2020 soll größte WWDC aller Zeiten werden

Auf der WWDC 2020 werden unter anderem iOS 14 / iPadOS 14, macOS 10.16, watchOS 7 und tvOS 14 in einer ersten Beta vorgestellt und im Anschluss für Entwickler bereitgestellt werden.

Weiters startet die Swift Student Challenge, ein Programmierwettbewerb für junge Entwickler. Diese seien ein integraler Bestandteil der Apple-Entwicklergemeinde, so Softwarechef Craig Federighi. Im letzten Jahr hatten 350 studentische Entwickler aus insgesamt 37 Ländern an der WWDC teilgenommen.

Die WWDC 2020 werde die größte WWDC aller Zeiten werden und richte sich an rund 23 Millionen Entwickler auf der ganzen Welt, so apples Marketing-Chef Phil Schiller. Es bleibt abzuwarten, ob die Streamingkapazitäten von Apple einem solchen Ansturm gewachsen sein werden.

