Der HomePod erreicht in Kürze Indien

Der HomePod startet in Kürze in Indien. Erste Kunden in dem Land haben zuletzt Benachrichtigungen erhalten, wonach der Vertrieb kurz vor dem Start stehe. Apple hatte den HomePod-Start bereits Ende Januar für Indien angekündigt.

Apple wird in Kürze damit beginnen, den HomePod auch in Indien auszuliefern. Schon Ende Januar hatte Apple den Start des smarten Lautsprechers mit Siri-Unterstützung für Indien angekündigt, Apfellike.com berichtete. Zuletzt war dann noch die Unterstützung für Siri dahingehend erweitert worden, dass diese sich nun am HomePod auch auf indisches Englisch verstehen würde, dies war mit dem Update der HomePod-Software auf Version 13.3.1 besorgt worden.

Der HomePod in Indien wird unter anderem bei Amazon verkauft

Apple wird den HomePod in Indien für umgerechnet 243 Euro vertreiben, das ist günstiger als er in den USA oder Europa angeboten wird, dies jedoch der geringeren Kaufkraft der indischen Verbraucher geschuldet. Auf der HomePod-Website für Kunden in Indien werden bereits erste Verkäufer genannt, darunter findet sich neben anderen Händlern auch Amazon Indien. Apple betreibt in Indien nach wie vor noch keinen eigenen Apple Store oder auch nur einen Apple Online Store. Dieser sollte eigentlich bereits längst eröffnet worden sein, doch immer wieder verzögerte sich der Start. Daher werden Produkte von Apple in dem riesigen Markt über lokale Einzelhändler oder Online-Versender an den Mann gebracht.

In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass Apple zuletzt die Fertigung von iPhones und iPhone-Komponenten in Indien verstärkt hat, um lokalen Schutzzöllen für die indische Wirtschaft zu umgehen.

