Apple Watch erhält wohl bald EKG-Freigabe für Japan und Brasilien

Die Apple Watch kann bald wohl auch in zwei weiteren Märkten ein EKG erstellen. Die Gesundheitsbehörden in Japan und Brasilien haben den Weg für die Nutzung der Funktion in den beiden Ländern freigemacht. Noch ist allerdings nicht klar, wann Apple das Feature im Rahmen eines Updates freischaltet.

Apple wird die EKG-Funktion der Apple Watch wohl bald in zwei weiteren Märkten Kunden zur Verfügung stellen. Vor kurzem hat die Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte in Brasilien in einer Stellungnahme erklärt, dass die EKG-App der Apple Watch von nun an in dem Land eingesetzt werden könne. Das selbe gilt auch für das Feature der Benachrichtigungen der Apple Watch über eine unregelmäßige Herztätigkeit.

Vor kurzem hatte Apple die EKG-App sowie die Benachrichtigungen von watchOS für Kunden in Saudi-Arabien freigeschaltet.

Auch Japan erhält wohl bald die EKG-App für die Apple Watch

Auch die zuständige Regulierungsbehörde in Japan hat die Apple Watch inzwischen als medizinisches Gerät zertifiziert, nachdem der entsprechende Antrag von Apple dort eingereicht worden war, das geht aus japanischen Medienberichten hervor.

Noch ist unklar, wann Apple die EKG-App sowie die Benachrichtigungen über einen unregelmäßigen Herzschlag für Kunden in den beiden Ländern zur Verfügung stellen wird. Dieser Schritt wird wohl im Rahmen eines Updates für watchOÄS erfolgen.

Die EKG-App kann seit der Apple Watch Series 4 verwendet worden, damals hatte es Apple viel Überzeugungsarbeit geleistet, das Feature von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA absegnen zu lassen. Auch der Start in Deutschland hat sich erheblich gezogen.

