Eine DVD in MP4 umwandeln mit dem MacX DVD Ripper Pro

Für die Konvertierung von unterschiedlichsten Daten gibt es unzählige Möglichkeiten und Softwares. Von Videoclips bis zu Bildern und Musik kann man mit den entsprechenden Tools alles in das gewünschte Ausgangsformat bringen. Eine freie Verwendung der jeweiligen Dateien ist dabei das meist verfolgte Ziel. Der MacX DVD Ripper Pro ist ein eben solches Programm und kann gewöhnliche DVDs unter anderem in ein MP4-Format konvertieren. Im folgenden Artikel erfahrt ihr alles rund um das Tool und seine Möglichkeiten.

Der MacX DVD Ripper Pro bringt DVDs in eins von vielen verfügbaren Ausgangsformaten und macht die Datei somit vielfältig nutzbar. Auch beschädigte und nicht abspielbare DVDs können auf diese Art gerettet und weiterverwendet werden. Eine DVD kann unter anderem in folgende Formate gerippt werden: HEVC, MOV, FLV, MPEG4, AVI, QT und MP3. Nach der Konvertierung können die neuen Dateien auf vielen Geräten abgespielt werden. Das Filmeschauen ist nun auch problemlos auf iPhone, iPad, Apple TV und sämtlichen Android-Geräten möglich. Ein Abspielen auf Spielkonsolen wie PlayStation, Xbox und Co. ist ebenso kein Problem. Nach der Konvertierung eröffnen sich viele Möglichkeiten der Nutzung.

Kopieren von DVDs mit dem MacX DCD Ripper Pro

Mit dem integrierten Modus zum Kopieren von DVDs können die Datenträger unkompliziert vervielfältigt werden. Die Konvertierung einer DVD zum MP4-Format bringt viele Vorteile mit sich. So können die DVDs nach der Digitalisierung einfach weiterverkauft werden. Das Abbild auf der Festplatte reicht völlig aus und ist jederzeit abspielbar. Auch können die empfindlichen DVDs nicht mehr zerkratzt oder beschädigt, sondern gut bewahrt werden. Die Dateien können nun auch auf beliebige Geräte gespeichert werden. So sind die besten Filme immer dabei. Möchte man die Lieblingsszene als Hintergrundbild verwenden, so hilft der MacX DVD Ripper auch hier weiter. Ein gewünschtes Bild kann extrahiert und flexibel genutzt werden.

Das neue Dateiformat eröffnet ganz neue Möglichkeiten. So lässt sie sich bequem in sämtliche Videobearbeitungsprograme importieren. Im Nachgang können dann Bearbeitungen stattfinden. Es kann ein eigener personalisierter Film geschnitten und bearbeitet werden. Selbst beim „Rippen“ von problemhaften DVDs wird eine 100%ige Erfolgsrate garantiert. Ein erneuerter Analyse-Algorithmus und der Auswahlmechanismus lösen viele Probleme bei DVD Backups. Rundum stellt der MacX DVD Ripper Pro eines der besten Tools in seinem Bereich dar.

Konvertierte Dateien für weitere Bearbeitungsmöglichkeiten

Die konvertierten Daten können beliebig mit weiteren Softwares verarbeitet werden. So kann man kinderleicht Trailer oder Werbung entfernen. Untertitel können hinzugefügt oder Clips extrahiert werden. Auch einzelne Sequenzen kann man nun schneiden und separat verwenden. Alle Vorgänge mit dem Tool passieren natürlich ohne jeglichen Qualitätsverlust gegenüber den ursprünglichen Dateien. Wird die DVD in das MPEG2-Format gebracht, so ist das Speichern auf einer Festplatte oder Mac-Geräten problemlos möglich.

Einzelne Szenen kann man direkt aus dem Tool auch auf beliebte Online-Plattformen wie YouTube, Google, Vimeo und Facebook hochladen. Ganze DVD-Ordner können dank der möglichen Batch-Konvertierung unkompliziert auf einmal umgewandelt werden. Wer in dem Thema bereits fortgeschritten ist, der kann auch diverse Parameter des Decoders/Encoders modifizieren. Die Vollversion des MacX DVD Ripper Pro ist aktuell zu günstigen Konditionen zu haben.

