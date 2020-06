iPhone 12-Leaks: Eckiges Design und drei Größen für vier Modelle?

Das iPhone 12 könnte ein wenig an das alte iPhone 4 erinnern. Neue Bilder, die das Design des neuen Modells zeigen sollen, wurden kürzlich im Netz verbreitet. Ein etwas kantigeres Design des iPhone 12 wurde bereits wiederholt ins Gespräch gebracht.

Wie sieht das iPhone 12 aus? Es könnte etwas kantiger daher kommen, als die letzten Modelle. Neue Leaks deuten eine Theorie hinsichtlich des Designs des kommenden Modells an, über die in den letzten Monaten bereits wiederholt diskutiert wurde.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020