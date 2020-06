Jetzt auch für macOS: Apple aktualisiert Developer-App

Apples Developer-App ist mit dem letzten Update auch auf den Mac gelangt. Zudem hat Apple der Anwendung eine umfangreiche Aktualisierung spendiert, die den Zugriff auf die verschiedenen Entwickler-Ressourcen effektiver gestalten soll. Die Mac-Version wurde mit Catalyst realisiert.

Apple hat eine größere Aktualisierung für seine Developer-App zum Download bereitgestellt. Sie beinhaltet unter anderem eine verbesserte Darstellung der News, Stories und sonstigen Inhalte, die Apple seiner Entwicklergemeinde zur Verfügung stellt.

Apple schreibt zu den vorgenommenen Änderungen in seiner Beschreibung zum jüngsten Update der Developer-App:

• Redesigned Discover tab to help you catch up on the latest stories, news, videos, and more. • Option to favorite individual articles in addition to videos and session content. • Updated Browse tab, where you can search for existing sessions, videos, articles, and news. • Updated WWDC tab in preparation for the conference. • Various enhancements and bug fixes

Apple bringt Developer-App auch auf den Mac

Zudem hat Apple mit dem jüngsten Update seine Developer-App auch auf den Mac gebracht. Diese steht jetzt auch im Mac App Store zum Download zur Verfügung.

Realisiert wurde diese Version für macOS mit Hilfe des Frameworks Catalyst, dies bringt die Systemanforderung mit sich, dass die App erst ab macOS Catalina oder höher geladen werden kann.

In der Developer-App können Entwickler ebenfalls den Stream der keynote zur WWDC schauen, den Apple gestern Abend angekündigt hatte.

