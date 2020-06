iPhone Fold: Biegbares iPhone laut Leaker gar nicht biegbar

Apples erstes faltbares iPhone ist womöglich gar nicht so faltbar. Der Leaker Jon Prosser ist mit einer neuen Aussage zu einem hoch spekulativen neuen Produkt zurück, über das noch so gut wie nichts bekannt ist. Er beschreibt es als etwas weniger beeindruckend als vermutet.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐

The current prototype has two separate display panels on a hinge.

Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.

No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020