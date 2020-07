Erster Nachahmer: Auch Samsung will Ladegerät aus Lieferumfang von Smartphones streichen

Apple wird wohl nicht der einzige Hersteller bleiben, der seinen Smartphones in Zukunft keine Ladegeräte mehr beilegt. Auch Samsung möchte dem fragwürdigen Vorbild von Apple folgen, wie heute bekannt wurde. Ab dem nächsten Jahr müssen dann vielleicht auch Samsung-Kunden sich anderswo nach Ladegeräten umschauen.

Es sieht aktuell vieles danach aus, dass in Zukunft dem iPhone fast nichts mehr an Zubehör beiliegen wird. Apple wird dem nächsten Top-Modell womöglich keine Kopfhörer mehr beilegen, Apfellike.com berichtete. Auch das Ladegerät möchte man offenbar Wegsparen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Nun sieht es so aus, als habe diese bis jetzt zum Glück noch unbestätigte Praxis einen ersten Nachahmer gefunden. Wie heute aus Südkoreanischen Medienberichten hervorging, plant auch Samsung, in Zukunft auf das Netzteil im Lieferumfang zu verzichten.

Samsung will die Preise drücken

Bei Apple möchte man dem Vernehmen nach die Preise drücken, nachdem vor allem 5G im iPhone 12, aber auch die OLED-Displays, die alle vier neuen Modelle erhalten sollen, die Produktionskosten deutlich haben steigen lassen. Um an anderer Stelle zu sparen und auch, um die Transportkosten zu senken, möchte Apple die Ladegeräte und die Kopfhörer weglassen. Samsung denkt offenbar in eine ähnliche Richtung. Auch hier möchte man dem Bericht nach die Kosten im Smartphonegeschäft durch Weglassen von Zubehör senken.

Verkaufen wird man demKunden die geänderte Produktpolitik aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Umweltschutz und der Vermeidung von Elektroschrott. Ob diese Argumentation verfangen wird, steht allerdings dahin.

