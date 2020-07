Apple arbeitet angeblich an einer neuen App für Windows. Sie könnte allerdings auch auf der Xbox One zum Einsatz kommen. Das Unternehmen bietet im Moment nur iTunes für Kunden mit Windows-Computern an, diese App ist zugleich auch die einzige Möglichkeit, die meisten Dienste der iCloud zu nutzen.

Apple hat angeblich derzeit eine neue App in der Entwicklung, die nicht für den Mac oder iOS-Geräte bestimmt ist. Das Unternehmen soll an einer App für Windows-basierte Geräte arbeiten, das berichtet aktuell ein italienisches Blog. Die Publikation hat allerdings keine nennenswerte Trefferquote in punkto Apple und seine Produkte vorzuweisen. Auch geizt der Bericht mit allen weiteren Details zu der in Entwicklung befindlichen App.

Allerdings wäre eine neue Windows-Anwendung von Apple durchaus plausibel.

Kommt das Apple TV+ für die Xbox?

Aktuell gibt es für Nutzer eines Apple-Produkts, der zugleich keinen Mac verwendet, nur noch das alte iTunes, um seine Geräte zu verwalten und die diversen iCloud-Funktionen zu nutzen. Unter macOS wurde iTunes mit dem Update auf macOS Catalina abgeschafft und durch mehrere getrennte Apps ersetzt. Am Windows-PC findet sich aktuell allerdings noch keine Möglichkeit, um auch Apple TV+ in einer App zu nutzen. Hierfür bietet sich nur der Browser an.

Zudem hatte Apple im vergangenen Jahr zeitweise per Stellenausschreibung auch Windows-Entwickler gesucht, die mit dem Microsoft-UWP vertraut sind, Apfellike.com berichtete. Mit dieser Plattform lassen sich Apps für Windows 10 und auch die Xbox One entwickeln. Denkbar wäre, dass Apple TV+ so auch auf die Konsole von Microsoft kommt.

Für Windows 10 und Xbox One? Apple entwickelt neue App 3.95 (79%) 20 Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge