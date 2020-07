Leak: Ist dies das neue iPhone 12-Ladekabel?

Apple wird dem iPhone 12 wohl ein neues Kabel mitgeben. Erneut sind geleckte Fotos im Internet aufgetaucht, die ein stoffummanteltes Lightning-zu-USB-C-Kabel zeigen. Dafür wird Apple wohl auf mitgelieferte Kopfhörer und das Ladegerät verzichten.

Einiges wird sich wohl ändern im Lieferumfang des nächsten iPhones: Apple wird wohl ein neues Lightning-zu-USB-C-Kabel mitliefern, das deutete sich schon vor einer Woche an, als erste Leaks auftauchten, die auf ein geändertes Ladekabel hindeuteten, Apfellike.com berichtete. Nun sind erneut Leaks über ein neues Ladekabel aufgetaucht.

black cable is from the iMac Pro https://t.co/sVmkPyLELh — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 23, 2020

Von einem in der Szene bekannten Leaker, der in der Vergangenheit mit einiger Zuverlässigkeit über den Start neuer Produkte von Apple sprach, wurden jetzt Bilder von einem Kabel verbreitet, das im iPhone 12-Lieferumfang enthalten sein soll.

Dabei handelt es sich um ein mit Stoff ummanteltes USB-C-zu-Lightning-Kabel, es könnte ein weniger robuster und haltbarer sein, als die aktuellen Kabel, vielleicht enttäuscht es diese Erwartung aber auch.

Neues Kabel, dafür weniger drin und höhere Kosten

Gleich welches Kabel Apple dem iPhone 12 nun auch mitgeben wird, die Gerüchte über die Streichungen im Lieferumfang wiegen schwer. So wurde schon vor Wochen darüber spekuliert, dass die Kopfhörer, EarPods genannt, die per Kabel ans iPhone angeschlossen werden, nicht länger mitgeliefert werden sollen, Apfellike.com berichtete. Das soll die Verkäufe der teureren AirPods antreiben. Auch das Ladegerät, mithin ein integraler Bestandteil jedes ausgelieferten Smartphones, soll in Zukunft wegfallen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Zu allem Überfluss könnte das iPhone 12 trotz weniger gebotener Leistung sogar teurer werden, hier nachzulesen. Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob ein neues Kabel die Kunden über diese Schritte wird hinwegtrösten können.

