Der ganz große Knüppel: Apple will Epic den Entwickler-Account schließen

Apple droht dem Spielestudio Epic mit dem Aus im Apple-Universum: Der Entwickler-Account soll Ende August abgeschaltet werden. Damit wäre Epic von all seinen Spielen im App Store und deren Nutzern mit Apple-Geräten abgeschnitten. Der Streit war eskaliert, als Epic auf Konfrontation zu Apple in der Sache der 30%-Provision im App Store gegangen war.

Es begann mit einem simplen Akt der Provokation und wurde zum ausgewachsenen Kräftemessen zwischen Apple auf der einen und Epic auf der anderen Seite. Apple ist der Herr über den App Store und hat festgelegt, dass alle, die an diesem Kuchen mitnaschen wollen, 30% der Krümel an Apple abzutreten haben.

Epic wollte das nicht mehr akzeptieren und hatte eine Möglichkeit für Nutzer seines erfolgreichsten Spiels geschaffen, günstiger und an iTunes vorbei an das begehrte Spielgeld zu gelangen. Es folgte der Rauswurf aus dem App Store und die Klage gegen Apple, Apfellike.com berichtete.

Nun wird es noch ernster: Apple droht damit, Epic den Zugang zu den eigenen Diensten zu versperren.

Epic Games says Apple is terminating their developer account and will cut them off from developer tools on August 28th

— Mark Gurman (@markgurman) August 17, 2020