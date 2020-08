Eigentor: Apple hat gerade iPhone 12-Keynotetermin geleakt

Apple gerade eben womöglich unabsichtlich die eigene Keynote geleakt? Auf seinem YouTube-Kanal war kurzfristig ein Video zu sehen, in dem ein Datum im September genannt wurde. Allerdings war der Post auch rasch wieder verschwunden.

Apple hat gerade eben womöglich abermals eine eigene Veranstaltung geleakt. Verschiedene Abonnenten des YouTube-Kanals von Apple bemerkten am mMorgen amerikanischer Zeit einen Beitrag, in dem auf die iPhone-Keynote verwiesen wurde.

@9to5mac Just popped up on my YouTube sub page, Apple Event on Sept 10th pic.twitter.com/nbsunVF0wZ

— WeiRdCroissant.HODL (@WeiRdCroissant) August 20, 2020