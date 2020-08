YouTube bastelt an Bild-in-Bild fürs iPhone, aber nur für wenige Nutzer

YouTube arbeitet offenbar am Bild-in-Bild-FeatureApple-converted-space“> für die iOS-App, entsprechende Beobachtungen haben Nutzer vereinzelt in den letzten Wochen gemacht. Allerdings dürften wohl nicht alle Nutzer von der neuen Funktion profitieren, wenn sie denn final aktiviert wird.

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.

(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln

— Daniel Yount (@dyountmusic) August 27, 2020