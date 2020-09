Betas: iOS 14.2, watchOS 7.1 und tvOS 14.2 für Entwickler verfügbar

Apple hat bereits die nächsten Betas an die Entwickler verteilt. vorerst nur über Apples Developer-Website steht iOS 14.2 Beta 1 zur Verfügung. Auch watchOS 7.1 und tvOS 14.1 liegen in einer ersten Testversion vor.

Apple verliert keine Zeit: Erst am Mittwoch hatte man iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 und tvOS 14 an alle Nutzer verteilt, jetzt geht schon der nächste Testzyklus los. iOS 14.2 Beta 1 kann von allen Developern geladen werden. Vorerst steht die neue Beta nur als Download über Apples Entwicklerseite zur Verfügung, das Update direkt am iPhone müsste allerdings früher oder später ebenfalls noch verfügbar werden.

Als eine der Neuerungen beinhaltet iOS 14.2 unter anderem ein Shazam-Modul im Kontrollzentrum. Es kann in den Einstellungen des Kontrollzentrums aktiviert werden, fortan können Nutzer dort mit nur einem Klick die Songerkennung starten. Eine so tiefe Integration von Shazam in iOS gab es noch nie, sie war auch nur möglich, da Shazam schon lange zu Apple gehört.

Bemerkt ihr noch weitere Neuerungen in iOS 14.2 Beta 1? Lasst uns eure Eindrücke gern wissen.

watchOS 7.1 und tvOS 14.2 ebenfalls mit neuer Beta

Weiterhin hat Apple heute auch tvOS 14.2 mit einer ersten Beta auf die Reise geschickt. Hier adressiert Apple in der Hauptsache die Verbesserung der Stabilität und Performance, sowie die Beseitigung von Fehlern.

Zudem gibt es eine erste Beta von watchOS 7.1 für registrierte Entwickler.

Bemerkt ihr interessante Neuerungen?

