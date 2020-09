Bilder: Ist dies das iPhone 12-Ladekabel?

Erneut sind Bilder von einem möglichen Ladekabel des iPhone 12 aufgetaucht. Das neue Top-iPhone könnte mit einem stoffummantelten Kabel kommen, das eventuell robuster gegen Beschädigungen ist, als die aktuellen Lightning-Kabel von Apple. Dafür fehlen den iPhones in Zukunft wohl die mitgelieferten Ladegeräte.

Apple wird dem iPhone 12 wohl ein anderes Kabel beilegen. Schon vor einigen Wochen tauchten Bilder im Netz auf, die ein neuartiges USB-C-Kabel zeigten, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Eine Ummantelung aus Stoff oder Nylon, wie sie andere Hersteller bereits nutzen, können Kabel widerstandsfähiger gegen physischen Stress machen – muss aber nicht so sein: In der Redaktion sind entsprechende Kabel teils auch nach kurzer Zeit unbrauchbar geworden.

Eben die Empfindlichkeit von Lightning-Kabeln des iPhone-Herstellers wurde dem Unternehmen in der Vergangenheit oft zur Last gelegt.

Nun sind auf dem Kurznachrichtendienst Twitter abermals Bilder aufgetaucht, die das neue iPhone 12-Ladekabel zeigen sollen.

Ob es tatsächlich so kommt und wie stabil dieses Kabel dann ist, muss sich noch zeigen.

iPhone 12 kommt wahrscheinlich ohne Ladegerät

Apple wird das iPhone 12 zwar wohl mit einem neuen Kabel ausstatten, aber dafür wohl ohne Ladegerät ausliefern. Auch die Kopfhörer sollen dem Vernehmen nach nicht mehr im Lieferumfang enthalten sein, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Während Apple hier auf Fragen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes setzen dürfte, ist man sich in Insiderkreisen sicher, dass der Schritt ein Versuch ist, die Kosten bei der Fertigung zu drücken, die durch 5G im iPhone 12 in die Höhe getrieben werden. Das soll auch den Akku schrumpfen lassen.

