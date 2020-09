iPhone 12: Leaker ist sich bei Mini-Version und Keynote-Termin sicher

Das iPhone 12 soll ab Anfang Oktober bei den ersten Logistikpartnern eintreffen, das behauptet heute ein bekannter Leaker unter Berufung auf eigene Quellen. Weiter geht er davon aus, dass Apple beim günstigeren iPhone 12 nach wie vor auf 64 GB Speicher in der Einstiegskonfiguration setzen wird. Das iPhone 12 könnte ab dem 16. Oktober vorbestellt werden.

Apple wird das iPhone 12 in wenigen Tagen an erste Logistikunternehmen auszuliefern beginnen, das behauptet der bekannte Leaker Jon Prosser.

Wie er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärt hat, werden diese das iPhone 12 ab dem 05. Oktober erhalten. Noch einmal bekräftigte er seine Überzeugung, wonach Apple die nächste Keynote am 13. Oktober abhalten wird – dieser Dienstag im nächsten Monat wurde zuletzt häufiger als möglicher Termin für die iPhone 12-Keynote genannt, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Die Vorbestellung der neuen Modelle könnte dann ab dem 16. Oktober, dem darauffolgenden Freitag, möglich werden, Apfellike.com berichtete.

