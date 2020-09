iPhone 12: Neuer Bild-Leak soll Rückseite und Spezifikationen verraten

Das iPhone 12 wird wohl am Dienstag nicht vorgestellt, dafür sind am Wochenende weitere Leaks und Bilder des künftigen Top-Modells aufgetaucht. Danach kommt es ohne 120 Hz-Display, aber mit dem bereits sattsam bekannten kantigeren Design. Am Dienstag sollen wir indes eine neue Apple Watch und neue iPads sehen.

Über das iPhone 12 und dessen Spezifikationen wurde zuletzt immer aufgeregter spekuliert. Auch am Wochenende tauchten abermals neue Leaks zum neuen Flaggschiff auf, sogar mit Bildern.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

Wie zuverlässig diese sind, lässt sich auch kurz vor Launch des neuen Modells nicht sagen, sie deuten aber erneut das bereits häufig vermutete kantigere Design an. LiDAR ist diesen Bildern nach in beiden Modellen des iPhone 12 Pro enthalten. Dies war zuletzt auch wiederholt vermutet worden, Apfellike.com berichtete.

Die Massenproduktion des iPhone 12 soll bereits angelaufen sein, sagt zumindest Jon Prosser. Der hatte allerdings zuletzt mit seinen Tipps zu neuen Produkten deutlich daneben gelegen, weshalb auch seine neuen Prognosen mit Vorsicht zu genießen sind.

For the “Time Flies” event on the 15th, what I’ve been told is coming for sure is:

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

(or Apple Watch & Watch Pro)

iPad Air 4

iPad 8

I’m sure there might be more, but that’s the main focus of the event.

No iPhone or AirPods Studio

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020