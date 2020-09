Kommt Dienstag eine verbesserte Apple Watch Series 3 im S4-Design?

Kommt am Dienstag eine neue Apple Watch Series 3? Erneut bringen Leaker das Gerücht um eine verbesserte und gleichzeitig günstige Version der Apple Watch Series 3 ins Gespräch. Diesmal ist es wieder der bekannte Gerüchtekoch Jon Prosser, der sich abermals an der Deutung der bevorstehenden Keynote versucht. Sie findet am Dienstag statt, Prosser hatte zuletzt allerdings heftig daneben gelegen, weshalb man seinen Prognosen aktuell wieder mit einer gesunden Skepsis begegnen sollte.

Am kommenden Dienstag hält Apple seine nächste Keynote ab – wieder vollständig online und vermutlich wird kein iPhone 12 vorgestellt, dafür aber eine neue Apple Watch. So genau kann man das aber aktuell noch immer nicht wissen, weshalb man auch den folgenden Ausblick mit Vorsicht genießen sollte, aber er klingt wirklich zu verführerisch.

Es ist erneut der bekannte Leaker Jon Prosser, der über neue Apple-Produkte spekuliert, obwohl er zuletzt daneben getippt hatte: Diese Woche sind keine neuen Produkte erschienen.

Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.) Codename: N140S

GPS 40mm

Codename: N140B

Cellular 40mm Codename: N142S

GPS 42mm

Codename: N142B

Cellular 42mm – Series 4 design

– No always-on display

– No ECG

– M9 chip Coming at the September 15th “Time Flies” Event. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020

Nun tippt er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, Apple werde eine neue Auflage der Apple Watch Series 3 vorstellen, ebenso günstig wie diese, aber deutlich modernisiert.

Neue Budget-Watch mit aktuellem Design

Danach werde die neue Apple Watch das Design der Series 4 erhalten, sprich die größeren Displays mit 40 respektive 44 mm Diagonale. Dafür fehlen Highend-Funktionen wie EKG und Always On-Display, was nur zu verständlich wäre.

Andere Leaker hatten ebenfalls bereits eine solche Apple Watch SE in den Raum gestellt, wenn auch unter Annahme des alten S3-Designs, was dann schon deutlich weniger attraktiv, dafür aber leider auch realistischer wäre, Apfellike.com berichtete.

Was tatsächlich vorgestellt wird, wissen wir erst am Dienstag.

