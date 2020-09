Jetzt auch in Deutschland: Apple Care+ monatsweise buchen und zahlen

Apple Care+ kann ab sofort auch in Deutschland monatlich gebucht und gezahlt werden, dies war zuvor nur in den USA möglich. Die monatliche Zählweise kommt den Nutzer zwar etwas teurer, macht ihn aber auch flexibler, vor allem dann, wenn Geräte schnell wieder weiterverkauft werden.

Apple Care+ kann jetzt auch in Deutschland monatlich gezahlt werden. Bis jetzt war dies nur im Voraus für eine Laufzeit von zumeist 24 Monaten möglich. Wie Apple nun aber in einem entsprechenden Supportdokument erklärt, ist die monatliche Zählweise ab sofort in Deutschland und auch Großbritannien möglich.

Apple Care+ deckt verschiedene selbst verschuldete Schäden ab wie etwa ein gesplittertes Display. Dies darf zweimal im Jahr vorkommen, einen geringen Selbstbehalt muss der Nutzer aber dennoch leisten. Weiterhin müsst ihr euch innerhalb von 60 Tagen nach dem Neukauf für einen Abschluss von Apple Care+ entscheiden, in diesem Fall könnt ihr abschließend die gewünschte Zahlungsweise festlegen.

Monatliche Zahlungsweise ist etwas teurer

Für eine Apple Watch Series 6, die ihr jetzt kauft, zahlt ihr etwa fünf Euro im Monat. In den meisten Konstellationen zahlt ihr in einer monatlichen Nutzung von Apple Care+ ein wenig mehr als bei der Zahlung für zwei Jahre, was aber auch eine größere Flexibilität bedeutet. Wer etwa ein neues iPhone nach einem Jahr wieder verkauft, kann Apple Care+ zuvor kündigen. Zuvor hatte er nur die Wahl, Apple Care+ mit der verbleibenden Restzeit zusammen mit dem alten Gerät zu verkaufen oder sich den verbleibenden Betrag anteilig zurückerstatten zu lassen, was ein wenig umständlich ist.

Apple Care+ ist zudem nun auch in Norwegen gestartet.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge