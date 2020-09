Nur Keynote-Ankündigung: Kommt heute doch nichts neues von Apple?

Apple stellt heute womöglich keine neue Produkte vor, sondern kündigt lediglich die Keynote zur Vorstellung neuer Produkte an. Dies könnte auch die Veranstaltung sein, auf der auch das iPhone 12 vorgestellt wird. Dieses wird aber wohl kaum vor Oktober in die Regale kommen.

Apple soll heute angeblich neue Produkte vorstellen, wie wir gestern Abend in dieser Meldung berichtet hatten. Das behauptete zumindest Jon Prosser, ein Leaker, der zuletzt häufiger mit korrekten Tipps über neue Produkte von Apple auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Seiner Einschätzung nach könnte Apple heute im Rahmen einer Pressemitteilung eine neue Apple Watch und ein neues iPad vorstellen. Allerdings sieht der Redakteur Mark Gurman das ganz anders. Der Branchenbeobachter bei der Agentur Bloomberg würde Kunden von Apple eher nicht raten, heute oder im Laufe der Woche mit neuen Produkten zu rechnen.

In einem Tweet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter rät er Kunden, ihre Vorfreude auf neue Produkte von Apple in dieser Woche in Grenzen zu halten.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.

— Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020