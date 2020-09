Start am Mittwoch: Apple Online Store öffnet in Indien

Apple wird seinen Apple Online Store in wenigen Tagen auch in Indien öffnen. Dieser Marktstart hat sich seit Jahren immer wieder verschoben. Nun steht ein konkretes Datum fest. Neben dem Verkauf von iPhones, iPads und Macs lassen sich über den Apple Online Store in Indien auch Finanzierungen abschließen und an Today at Apple-Sessions teilnehmen.

Endlich gibt es einen konkreten Termin: Am 23. September soll der Apple Online Store in Indien an den Start gehen, das wäre der kommende Mittwoch, wie Apple unlängst in einer entsprechenden Mitteilung angekündigt hat.

Danach können Kunden in Indien direkt bei Apple iPhones, iPads, Macs und weitere Produkte und Zubehörartikel erwerben. Weiterhin lassen sich auch Finanzierungen von Produktkäufen abschließen, ebenfalls stehen die diversen Eintauschprogramm von Apple für Produkte von Kunden bei einem Neukauf zur Verfügung.

Marktstart des Apple Store in Indien hatte sich immer wieder verzögert

Apple hatte den Apple Online Store schon vor längerer Zeit in Indien öffnen wollen, der Termin hat sich allerdings immer wieder nach hinten verschoben. Einen physischen Store in Indien gibt es nach wie vor nicht, Apple versucht, im nächsten Jahr ein erstes Retail-Geschäft zu eröffnen.

Bis es so weit ist, können Kunden zumindest in digitaler Form an Today at Apple-Sitzungen in Indien teilnehmen, diese sind kostenlos.

Die iPhone-Produktion in Indien wurde zuletzt indes immer wieder ausgebaut, wie wir in verschiedenen Meldungen berichtet hatten. Verschiedene Zulieferer von Apple wie Wistron, Pegatron und Foxconn fertigen bereits diverse Modelle des iPhone in Indien, teils für den lokalen, aber auch für den ausländischen Markt.

