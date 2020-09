TikTok-Tod: Präsident Trump lässt Downloads in den USA ab Sonntag blockieren

Für TikTok soll am Sonntag die letzte Stunde geschlagen haben: Ab dann werden keine Downloads der App mehr möglich sein, falls nicht quasi in aller letzter Sekunde doch noch eine Einigung erzielt wird. Auch die chinesische Mehrzweck-App WeChat soll ab dann nicht mehr verfügbar sein.

Die Video-App TikTok soll bald nicht mehr in den USA erhältlich sein. Wie heute aus einer entsprechenden Stellungnahme des amerikanischen Handelsministeriums zitiert wird, soll es US-Firmen ab Sonntag verboten sein, mit der Muttergesellschaft von TikTok zusammenzuarbeiten. Auch die chinesische App WeChat, die weit mehr als ein reiner Messenger ist, wird von dem Bann betroffen sein.

Die Folge davon ist, dass die Betreiber der beiden großen App Stores Apple und Google TikTok und WeChat nicht länger in ihren App Stores zum Download anbieten dürfen. Ob der Service der beiden Netzwerke nach Sonntag von den Kunden, die die App bereits installiert haben, auch weiterhin genutzt werden kann, ist noch nicht eindeutig geklärt.

Kommt es noch zu einer Last Minute-Einigung?

Dieser jüngste Schritt geht auf die Order von US-Präsident Donald Trump zurück, die er am 06. August erlassen hatte und die den Muttergesellschaften von TikTok und WeChat vorschreibt, ihr US-Geschäft umgehend an amerikanische Investoren zu verkaufen. Allerdings gestalten sich diese Verkaufsverhandlungen kompliziert, da China einen Komplettverkauf blockieren möchte, um zu verhindern, das relevante Schlüsseltechnologien in amerikanische Hände geraten und die USA ihrerseits auf eine vollständige Übernahme bestehen. Zuletzt sah es so aus, als ob der US-Datenbankentwickler Oracle TikTok übernehmen sollte, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten, allerdings hat Präsident Trump einem entsprechenden Deal nicht zugestimmt. Dieser sah eine Art Partnerschaftsmodell zum Weiterbetrieb von TikTok vor.

Ob es vor dem Hintergrund eines drohenden Download-Stopps noch zu einer Einigung in letzter Sekunde kommt, ist aktuell völlig offen.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge