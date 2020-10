AirPods Studio und AirTags: Schatten und Licht bei Marktstartterminen

Die AirPods Studio werden sich womöglich noch ein wenig weiter verspäten: Angeblich hat Apple mit erheblichen Problemen bei der Massenfertigung zu kämpfen. Einige Features sollen auch gar ganz gestrichen worden sein. Doch zumindest deutet sich eine gute Nachricht an anderer Stelle an.

Apple wird seine AirPods Studio wohl mit einer deutlichen Verspätung auf den Markt bringen können. Diese Entwicklung hatte sich bereits angedeutet, als die Keynote am Dienstag nach Präsentation der neuen iPhones und des HomePod Mini ohne die Vorstellung weiterer Neuerungen zu Ende ging.

Jemand, der das bereits ziemlich sicher genau so erwartet hatte, ist der bekannte Leaker Jon Prosser. Er war im Vorfeld der Keynote sogar bereit, eine kitzlige Wette auf diesen Ausgang der Veranstaltung abzuschließen, die er nun nicht einlösen muss. Nun hat er weitere Behauptungen zum Thema in die Welt gesetzt.

Wie er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärte, habe Apple bei der Produktion der AirPods Studio mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Diese seien so ausgeprägt, dass Apple sogar einige Features habe streichen müssen. Dennoch sei die Arbeit noch in vollem Gange. Ein Marktstart vor Dezember sei so kaum denkbar.

Unterdessen sieht es bei den AirTags wohl deutlich besser aus. Laut Prosser sind diese inzwischen praktisch fertig für die Vermarktung.

Apple warte hier nur noch auf den passenden Zeitpunkt, um sie vorzustellen. Ob dies im Rahmen einer weiteren Keynote passiert, die im November stattfinden könnte, oder per Pressemitteilung, bleibt einstweilen abzuwarten.

