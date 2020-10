Dritte Staffel bestätigt: „Ted Lasso“ wird neuer Superstar bei Apple TV+

Apple hat eine weitere Staffel von „Ted Lasso“ in Auftrag gegeben: Damit sind nun schon drei Staffeln der sehr erfolgreichen Serie gesichert. Fans warten allerdings noch darauf, dass Staffel zwei der Comedy-Serie auf Apple TV+ anläuft. „Ted Lasso“ ist eine der erfolgreichsten Titel im Katalog von Apple TV+ geworden.

Apple hat eine dritte Staffel von „Ted Lasso“ in Auftrag gegeben, wie in dieser Woche aus Berichten von Branchenmedien hervorging. Eine zweite Staffel war bereits unmittelbar nach dem Start der Serie im August bestätigt worden. „Ted Lasso“ von Bill Lawrence und Jason Sudeikis, wurde in kürzester Zeit eine der erfolgreichsten Titel im gesamten Katalog von Apple TV+. Im Bereich Comedy ist die Serie inzwischen die Nummer eins in 50 Ländern, was allerdings derzeit auch noch nicht so richtig schwierig ist, bietet das Angebot von Apple TV+ hier auch nicht wirklich viel Auswahl.

Aber andere Zahlen deuten sehr eindrucksvoll auf den Erfolg der Produktion hin. So stiegen die Zuschauerzahlen der Serie um den Football-Trainer, der sich im Umfeld des britischen Fußballs durchschlagen muss, im Laufe der Ausstrahlung der ersten Staffel um 600%.

Dritte Staffel soll in London gefilmt werden

Noch warten Zuschauer allerdings auf den Start der zweiten Staffel. Zu Beginn des Jahres waren die Dreharbeiten zu den meisten Kino- und Serienproduktionen aufgrund der immer schneller um sich greifenden Corona-Pandemie gestoppt worden. Inzwischen laufen die Produktionen unter neu entwickelten strengen Hygieneauflagen vielerorts wieder an.

Die Staffel drei von „Ted Lasso“ soll in London gefilmt werden, die Dreharbeiten beginnen dem Vernehmen nach Anfang des Jahres.

