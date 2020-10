Für alle Modelle: Kommen bald alle iPhones ohne Ladegerät und Kopfhörer?

In Zukunft werden möglicherweise alle iPhone-Modelle ohne Ladegerät und Kopfhörer im Lieferumfang ausgeliefert. Diese bereits erwartete Änderung könnte nicht nur beim iPhone 12, sondern auch den übrigen Modellen eintreten. Zugleich werde Apple bald ein anderes Kabel den iPhones beilegen, heißt es kurz vor der Keynote aus informierten Kreisen.

Kurz vor der Keynote sorgt Mark Gurman noch einmal für ein wenig Aufsehen: Er greift eine seit langem gehegte Befürchtung erneut auf. Danach wird das iPhone 12 ohne ein Ladegerät und auch ohne die Kabelgebundenen EarPods-Kopfhörer ausgeliefert werden, Apfellike.com berichtete. Angeblich gehe Apple diesen Schritt, um den Preis der Fertigung zu drücken.

In addition to removing the charging adapter from the newest iPhones today, look for Apple to do the same for the SE and other iPhones it’ll keep selling.

— Mark Gurman (@markgurman) October 13, 2020