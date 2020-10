Noch im November: Drei neue MacBooks werden in macOS-Beta erwähnt

Apple bringt womöglich noch dieses Jahr drei neue MacBooks. Entsprechende Hinweise finden sich aktuell in der jüngsten Beta von macOS Big Sur. Diese wurde gestern Abend an die Entwickler verteilt und deutet das erste Update nach der Veröffentlichung der finalen Version an.

Apple bringt womöglich noch in diesem Jahr drei neue MacBooks auf den Markt. entsprechende Gerüchte hatte es bereits vor einigen Wochen gegeben, nun verdichten sich diese Hinweise weiter. Sie basieren auf einem Fund, den aufmerksame Entwickler in der Beta von macOS 11.0.1 gemacht haben, diese erste Beta eines ersten Updates von macOS Big Sur nach Veröffentlichung der finalen Version für alle Nutzer wurde gestern Abend an die Entwickler verteilt.

Es deutet auf ein zeitnahes Release der ersten Bugfix-Aktualisierung hin, die Big Sur erhalten dürfte und adressiert vor allem verschiedene Performanceverbesserungen – und noch etwas geht aus ihr hervor.

MacOS Big Sur 11.0.1 mentions 3 distinct unreleased Macs, all set for release in 2020. In beta 10 only one of these was present.@9to5mac @appleinsider pic.twitter.com/0u5aGszbWl — Hans Harck Tønning (@HarckerTech) October 29, 2020

Sie referenziert drei neue MacBook-Modelle, die Apple offenbar plant. Sie werden mit Erscheinungsjahr 2020 und den Bezeichnungen F, G und H bezeichnet.

Drei neue MacBooks zur Keynote?

Apple wird voraussichtlich im November eine weitere Keynote abhalten. Diese Veranstaltung könnte Gerüchten nach am 17. November stattfinden.

Vorstellen könnte Apple hier ein neues MacBook Pro 16 Zoll, über ein solches Update des großen Modells war vor kurzem spekuliert worden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Zudme werden wohl zwei Modelle mit dem neuen Apple Silicon-Prozessor vorgestellt, eins davon könnte ein 12 Zoll-MacBook mit extrem langer Akkulaufzeit sein. Im kommenden Jahr kommt dann möglicherweise der erste Desktop mit Apple Silicon.

4.1 / 5 ( 16 votes )

Ähnliche Beiträge