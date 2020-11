Alexa statt Siri? Jailbreak des HomePod ist gelungen

Entwicklern des checkra1n-Jailbreak ist es gelungen, auch den HomePod zu entsperren. Dies wurde zuerst auf dem Original-HomePod demonstriert. Ein Jailbreak eines HomePods macht zwar vielleicht auf den ersten Blick nicht allzu viel Sinn, daraus ergäben sich aber doch einige interessante Möglichkeiten.

Ein erster Jailbreak des HomePod wurde unlängst von den Entwicklern des checkra1n-Jailbreak vorgestellt.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sind Demonstrationen aufgetaucht, die zeigen, wie eine SSH-Verbindung von einem Mac zum HomePod geöffnet wird. Hierbei wurde ein Original-HomePod verwendet, der von Apples A8-Prozessor angetrieben wird. Dieser Chip steckte im iPhone 6 und iPhone 6 Plus, das 2014 auf den Markt gebracht wurde.

Hello Homepod, meet checkra1n.

Huge thanks to @DanyL931 for helping to get this running. pic.twitter.com/FjH7253RFR

— L1ngL1ng (@_L1ngL1ng_) November 19, 2020