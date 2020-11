Für alle: macOS Catalina 10.15.7 erhält ergänzendes Update gegen Sicherheitsprobleme

Apple hat heute Abend auch ein ergänzendes Update für macOS Catalina 10.15.7 für alle Nutzer veröffentlicht. Die Aktualisierung kann ab sofort geladen und installiert werden und wird allen Nutzern von macOS Catalina empfohlen, sie beinhaltet wichtige Sicherheitsverbesserungen.

Apple hat heute Abend ein ergänzendes Update für macOS Catalina 10.15.7 veröffentlicht. Das Update kann ab sofort von allen Nutzern von macOS Catalina 10.15.7 geladen und installiert werden und wird von Apple auch zur Installation empfohlen. Die Aktualisierung kann in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Updates angestoßen werden.

Apple adressiert allgemeine Sicherheitsverbesserunge mit dem ergänzenden Update für macOS Catalina 10.15.7

In den Notizen zum Update gibt Apple nicht an, welcher Art die Verbesserungen sind, die mit dem ergänzenden Update verbunden sind. Allerdings führt Apple in einem entsprechenden Supportdokument aus, dass Probleme in Zusammenhang mit angreifbaren Apps und Sicherheitslücken in Verbindung mit bestimmten Schriftarten beseitigt wurden.

Das ergänzende Update wird mehr als einen Monat nach der Freigabe von macOS Catalina 10.15.7 an die Nutzer verteilt, in Bälde erscheint macOS Big Sur für alle Nutzer. Ältere Versionen von macOS werden aber von Apple traditionell immer noch für Jahre mit wichtigen Sicherheitsupdates versorgt.

