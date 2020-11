Last Minute-Leak: Bilder von angeblicher AirTags-Tasche aufgetaucht

Nachher hält Apple seine dritte Keynote in drei Monaten ab und wieder ist nicht ganz klar, was dort alles gezeigt wird. Die neuen MacBooks gelten zwar als gesetzt, allerdings könnten daneben noch weitere Neuerungen gezeigt werden. Auch die AirTags sind seit heute Nacht wieder im Geschäft.

Apple wird heute Abend ab 19:00 Uhr eine weitere Keynote abhalten – rein digital und virtuell, wie das in Zeiten von Corona inzwischen üblich ist. Was wir zu wissen meinen ist, dass auf der Veranstaltung auf jeden Fall die neuen MacBooks mit Apple Silicon vorgestellt werden, allerdings ist noch nicht klar, ob das auch alles ist.

Apple wird möglicherweise auch noch weitere schon länger erwartete Produkte zeigen, dazu zählen auch die AirTags. Neues Futter für das Gerücht eines bevorstehenden Starts lieferte zuletzt einer der bekannteren Leaker aus der Gerüchteszene.

Potentially AirTag carrying accessory in Saddle Brown.

Looks a lot like this previously reported patent, but take it with a bit of salt though since something similar is easily reproducible in China. pic.twitter.com/HHRi2p4Cyu

— Fudge (@choco_bit) November 9, 2020