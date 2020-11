Ein Tag vor der Keynote: Kommen AirPods Studio doch morgen?

Kommen doch schon morgen die AirPods Studio? Zuletzt hieß es immer wieder, der Start von Apples Premium-Kopfhörern werde sich bis in das nächste Jahr verzögern, nun jedoch – kurz vor der Keynote – wird plötzlich wieder über einen bevorstehenden Start spekuliert.

Wann kommen Apples AirPods Studio? Ein bekannterer Leaker hat zuletzt wieder Gerüchte befeuert, wonach Apple den teuren Highend-OverEar-Kopfhörer womöglich doch schon morgen vorstellt. Auch ein bis jetzt noch nicht diskutierter Name ist plötzlich im Gespräch: Danach könnte eine Variante der Studio auch als AirPods Max auf den Markt kommen.

Is it AirPods Studio or AirPods Max? It won't be known until November 10.

— DuanRui (@duanrui1205) November 6, 2020