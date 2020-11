MagSafe Duo: Apples AirPower Lite lädt iPhones langsamer als versprochen

MagSafe Duo lädt das iPhone doch nicht so schnell, wie ursprünglich erwartet und von Apple versprochen. Der neue Charger, der noch gar nicht erhältlich ist, bringt es nur auf eine Ladeleistung von gerade einmal 11 Watt und das auch nur, wenn das richtige Netzteil verwendet wird. Mehr kann der Nutzer nur herausholen, wenn er ein noch stärkeres Ladegerät verwendet.

Mit MagSafe Duo hat Apple eine Art deutlich abgespecktes AirPower angekündigt. Die Ladematte wird das iPhone und eine Apple Watch gleichzeitig drahtlos laden können, allerdings nicht zusätzlich noch die AirPods, wie AirPower es einmal sollte und auch können die Geräte nicht frei auf der Matte platziert werden. Und es gibt noch weitere Einschränkungen bei MagSafe Duo, wie sich nun zeigt.

MagSafe erlaubt regulär das Aufladen des iPhones mit einer Geschwindigkeit von maximal 15 Watt. MagSafe Duo sollte dieses Tempo ebenfalls bieten, so hatte Apple es ursprünglich angekündigt, so wird es aber nicht sein: Wie nun aus einem aktualisierten Supportdokument hervorgeht, auf das zuerst der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg aufmerksam wurde, wird MagSafe Duo ein iPhone zunächst maximal mit einer Leistung von 11 Watt laden.

Wow, Apple has just updated the MagSafe Duo page. The $129 charger only gets you 11 watts for charging with a 20 watt brick, or 14 watts with a 27 watt brick. That compares to 15 watts you get with the solo MagSafe charger. pic.twitter.com/Z9iWM4PGpU

