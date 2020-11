Windows auf M1-Macs ausgeführt: Läuft hervorragend

Windows läuft auch auf dem Mac mit M1-Prozessor. Was bis jetzt noch eine unklare Variable war, hat sich nun geklärt. Nun bleibt noch offen, wann Microsoft den Weg frei macht für eine Windows-Version für die neuen Macs, nachdem Apple bereits klargestellt hatte, kein Boot Camp 2.0 aufzulegen.

Die neuen MacBooks und der Mac Mini 2020, die unlängst vorgestellt wurden, werden von Apples neuem M1-Prozessor angetrieben. Dieser erste Chip der Apple Silicon-Reihe basiert auf der ARM-Architektur, wie auch die meisten Smartphone-Prozessoren inklusive der A-Serie im iPhone und iPad.

Das bedeutet im Umkehrschluss: X86-Betriebssysteme laufen nicht ohne weiteres auf den neuen Macs, Windows lässt sich allerdings sehr wohl auf M1-Macs nutzen, das hat nun der Entwickler Alexander Graf herausgefunden.

It's early days for this. It's definitely possible to reproduce my results – all patches are on the mailing list – but don't expect a stable, fully functional system yet.

— Alexander Graf (@_AlexGraf) November 27, 2020