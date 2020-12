Apple verteilt Release Candidate von macOS big Sur 11.1 an Entwickler

Apple hat gerade eben den Release Candidate von macOS 11.1 an die Entwickler verteilt. Dieser ist vermutlich mit der Fassung identisch, die später für alle Nutzer veröffentlicht wird. macOS 11.1 erscheint gut einen Monat nach der Veröffentlichung von macOS Big Sur in der Version 11.0.1 für alle Nutzer und zielt vor allem auf die Beseitigung von Fehlern.

Heute Abend hat Apple macOS Big Sur 11.1 in der Release Candidate-Version an die Entwickler verteilt. Dies ist in der Regel die Version eines Updates am Ende eines Beta-Zyklus, die auch für alle Nutzer veröffentlicht wird. Änderungen werden nur noch einmal vorgenommen, wenn es zu erheblichen Problemen in dieser Fassung kommt, die von den Entwicklern gemeldet werden.

macOS 11.1 wird vermutlich bald erscheinen

macOS Big Sur 11.1 ist das erste Update nach der Veröffentlichung von Big Sur für alle Nutzer. Das neue System wurde in der Version 11.0.1 an alle nutzer veröffentlicht, dies liegt nun etwa einen Monat zurück. Es kam jedoch im Anschluss verschiedentlich zu Problemen, etwa wurden ältere MacBooks unbrauchbar, Apfellike.com berichtete, nachdem die Installation von Big Sur gestartet worden war. Die neue Version 11.1 beinhaltet auch keine neuen Features, sondern zielt vor allem auf die Beseitigung von Fehlern und die Verbesserung der allgemeinen Stabilität und Sicherheit.

Die Aktualisierung für alle Nutzer dürfte innerhalb der nächsten Tage oder Woche erfolgen.

