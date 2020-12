Gespräche mit Industrie: Ein Apple Car könnte 2024 kommen

Apples Autoprojekt ist womöglich lebendiger, als gedacht: Erstmals seit Jahren wird wieder über Bewegung beim Apple Car spekuliert. Danach soll in vier bis fünf Jahren ein erstes Modell marktreif sein. Angeblich ist Apple bereits in Verhandlungen mit möglichen Partnern in der Lieferkette.

Apple soll schon seit Jahren an einem eigenen Auto basteln, zumindest aber an einer Plattform für Automobile Anwendungen. Um das sogenannte Project Titan ist es aber in den letzten Monaten ruhig geworden. Jüngst allerdings machte das Thema wieder Schlagzeilen, als nämlich Apples Chef für AI- und Siri-entwicklung persönlich die Leitung und Koordination des Projekts übernommen hatte.

Und kurz darauf bekommt das Thema Apple Car abermals Aufmerksamkeit: Angeblich sei Apple bereits in Verhandlungen über die mögliche Fertigung von Komponenten eingetreten, das schreibt zuletzt die in Taiwan erscheinende Zeitschrift Digitimes. Apple habe Kontakt mit verschiedenen Größen der Autobranche aufgenommen, eigene Preisvorstellungen übermittelt, sowie Anforderungsprofile für zu beziehende Komponenten und Lösungen beschrieben.

Auch mit TSMC arbeitet Apple in dieser Sache offenbar zusammen: Von dem weltweit größten Halbleiterfertiger bezieht Apple unter anderem seine A-Serie-Prozessoren und nun auch die M-Serie-Chips für die neuen Apple Silicon-Macs. TSMC soll auch Chips für mögliche autonome Fahrzeuge Apples liefern, heißt es.

Kommt ein Apple Car in vier Jahren?

Tatsächlich soll ein erstes Auto von Apple im Jahr 2024 oder 2025 auf den Markt kommen, glaubt die Digitimes auf Basis von Informationen aus der Lieferkette. Bei diesem Produkt werde man sich an den Modellen von Tesla orientieren.

Freilich ist bis dahin noch einige Zeit und es ist längst nicht gesagt, dass das Apple Car am Ende wirklich über unsere Straßen rollt.

