iTunes Movie Mittwoch: „Vier zauberhafte Schwestern“ für 1,99€ leihen

Parallel zum heutigen 2020 Countdown gibt es natürlich noch den iTunes Movie Mittwoch. Heute stehen vier Schwestern im Mittelpunkt, die den Zuschauer auf eine fantasievolle Reise mitnehmen, auf der der Zusammenhalt untereinander auf eine harte Probe gestellt wird.

Die vier Schwestern, Flame, Marina, Flora und Sky, leben mit ihren Eltern auf Cantrip Towers. Sie singen gerne und nehmen an einem Musikwettbewerb teil. Jede der vier beherrscht ein Element. Um die Zauberkräfte zu erhalten: dürfen sie nicht streiten. Cantrip Towers wurde auf einer Elbenstaubquelle erbaut, die vor langer Zeit versiegelt wurde. Als die vier unwissentlich die Quelle öffnen, spürt die bösartige Zauberin Glenda das und will die Quelle in ihren Besitz bringen. Sie schleicht sich in das Leben der Mädchen. Die Vier zerstreiten sich und verlieren ihre Zauberkräfte. Glenda übernimmt Cantrip Towers. Die Mädchen sind am Tiefpunkt. Bei ihrem Auftritt kehrt wieder Friede ein und plötzlich sind ihre Zauberkräfte wieder da. Sie stellen sich dem Kampf mit Glenda und bündeln ihre Kräfte und gewinnen. Sie bekommen Cantrip Towers wieder und sind nun die Hüterinnen der Elbenstaubquelle.

Konditionen

Die Konditionen sind altbekannt. Der vergünstigte Preis ist nur heute gültig. Nach dem Entrichten der vergünstigten Leihgebühr verbleiben euch 30 Tage, um den Film anzuschauen. Einmal angefangen muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Im Abschluss wird der Film automatisch aus eurer Bibliothek entfernt.

