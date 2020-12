Statt China: Apple lässt AirPods Max in Vietnam produzieren

Apple fertigt seine neuen AirPods Max größtenteils in Vietnam. Dennoch kommen in der Hauptsache chinesische Fertiger zum Zuge. Schon die AirPods Pro hatte das Unternehmen in dem asiatischen Land fertigen lassen. Apple strebt eine größere Unabhängigkeit von China an.

Apple lässt seine neuen AirPods Max, die am Dienstag vorgestellt worden waren, offenbar zu großen Teilen in Vietnam fertigen, das schreibt die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Industriekreise. Schon bei der Fabrikation der AirPods Pro hatte ‚Apple kurz nach dem Start Aufträge nach Vietnam auslagern lassen. In dem asiatischen Land sind zwar die infrastrukturellen Bedingungen nicht so optimal wie in China, dafür sind die Lohnkosten geringer. Vor allem aber ist es Apple so möglich, eine größere Unabhängigkeit vom Standort China zu erreichen, die Produktion dort erfolgt aktuell noch immer unter dem Damoklesschwert eines abermals aufflammenden Handelskrieges.

Chinesische Fertiger bauen die AirPods Max

Das ändert allerdings nichts daran, dass bei der Produktion der AirPods Max in der Hauptsache chinesische Fertiger zum Zug gekommen sind. Wie die Digitimes berichtet, werden die neuen OverEar-Kopfhörer etwa von den Unternehmen Luxshare Precision Industry und Goertek gefertigt. Erstgenannter Fertiger ist vor kurzem auch in die iPhone-Produktion eingestiegen. Der Fertiger der AirPods Pro sowie der AirPods erster Generation Inventec konnte sich mit seiner Bewerbung nicht durchsetzen. Wieso der taiwanische Fabrikant hier leer ausging, ist nicht klar.

Die AirPods Max zielen auf ein anspruchsvolles Publikum, die Kopfhörer kosten in Deutschland knapp 600 Euro.

