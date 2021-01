Apple verteilt RC von macOS Big Sur 11.2 für Entwickler und behebt Fehler

Apple hat heute Abend auch noch den Release Candidate von macOS Big Sur 11.2 für die registrierten Entwickler verteilt. Das lässt auf ein baldiges Update für alle Nutzer schließen, das noch binnen Wochenfrist ausgerollt werden dürfte. Das kommende Update auf macOS Big Sur 11.2 beseitigt einige Fehler, die Nutzer zuletzt beeinträchtigt haben.

Apple hat heute Abend auch noch den Release Candidate von macOS Big Sur 11.2 für die registrierten Entwickler zum Download bereitgestellt. Das Update kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden. Zuvor hatte Apple bereits den Release Candidate von iOS 14.4 und iPadOS 14.4, watchOS 7.3 und tvOS 14.4 an die Developer verteilt. Die RC-Version folgt eine Woche auf die Freigabe der vorangegangenen Beta und dürfte mit dem Update identisch sein, das in Bälde als finale Aktualisierung an alle Nutzer ausgegeben wird.

Apple behebt mit macOS Big Sur 11.2 verschiedene Probleme

Apple gibt in den Notizen zur RC-Version von macOS Big Sur 11.2 an, einige Probleme und Fehler beseitigt zu haben, die zuvor Nutzer am Mac genervt hatten.

So konnten die Sicherheitseinstellungen teils nicht per Touch ID oder Passwort entsperrt werden, das wurde nun repariert. Extern angeschlossene Displays zeigten an einem Mac Mini mit M1-Chip teilweise nur ein schwarzes Bild, das wurde behoben. Die Eingabe von Emojis konnte teils problematisch sein, auch wurde ein Fehler beseitigt, der in Zusammenhang mit der Nutzung von Bluetooth am Mac auftrat.

Apple dürfte das Update auf macOS Big Sur 11.2 in der nächsten Woche für alle Nutzer veröffentlichen.

