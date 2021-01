Apple Watch Series 7: Blutzuckermessung soll 2021 kommen

Die Apple Watch Series 7 soll mit einem neuen Sensor zur Blutzuckermessung kommen. Entsprechende Spekulationen hierzu hatte es über Jahre immer wieder gegeben, ein marktreifes Produkt zeigte Apple bis jetzt aber noch nicht. Allerdings soll Tim Cook schon vor Jahren mit einem Prototyp persönliche Erfahrungen gesammelt haben.

Apple soll ein neues Health-Feature für seine Apple Watch planen. Für die Apple Watch Series 7 werde ein neuer Sensor entwickelt, der auch den Blutzuckerspiegel messen können soll, wie zuletzt aus Berichten südkoreanischer Medien hervorging. Hierbei soll eine nicht-invasive Messung auf optischer Basis erfolgen.

Die Technik ist nicht neu, Samsung nutzt ein entsprechendes Verfahren bereits in seinen Smartwatches. Auch Apple hat an dieser Entwicklung schon früher geforscht.

Tim Cook testete Prototyp der Blutzucker-Watch angeblich schon 2017

Auch Applechef Tim Cook soll 2017 bereits einige Zeit mit einer Apple Watch mit eingebauter Blutzuckermessung auf dem Apple-Campus gesehen worden sein, wie wir in einer damaligen Meldung berichtet hatten. Das Unternehmen hält zudem verschiedene Patente in dem Bereich, Apfellike.com berichtete. Allerdings wird Apple dieses Feature zweifellos wieder dem anspruchsvollen Prozess der Zertifizierung als Medizintechnikprodukt unterwerfen müssen, der in verschiedenen Ländern regelmäßig viel Zeit in Anspruch nimmt. Für Patienten mit Diabetes wäre eine nicht-invasive Blutzuckermessung mit der Apple Watch aber eine attraktive Alternative zur ständigen Nadel. Ob das Feature allerdings tatsächlich bereits in diesem Jahr eingeführt wird, bleibt noch abzuwarten. Die Apple Watch Series 7 wird wie üblich im Herbst erwartet.

