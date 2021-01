Letzter Platz im Ranking der Streamingdienste: Keine Chance für Apple TV+

Apple TV+ kannApple-converted-space“> im Wettbewerb auf dem Streamingmarkt nicht überzeugen: In den USA ist es dem Dienst von Apple seit seinem Start Ende 2019 nicht gelungen, sich am Markt zu etablieren. In einem Ranking landete Apple TV+ zuletzt weit abgeschlagen am Schluss.

Apple TV+ hat es sehr, sehr schwer, sich im Kampf um neue Abonnenten auf dem Markt fder Streamingdienste zu behaupten: Auch im Mutterland Apples, wo dem Unternehmen in vielen anderen Bereichen die Rekordverkäufe und rekordverdächtige Kundenzahlen nur so zufliegen, bleibt Apple TV+ glanzlos und glücklos. Der Dienst landete in einem aktuellen Ranking, das den amerikanischen Streamingmarkt abbildet, auf dem letzten Platz – nicht nur das: Es wurde auch von Diensten überholt, die deutlich später an den Start gegangen sind.

Apple TV+ kann nicht punkten

Lediglich auf 3% schätzten die Autoren des Rankings den Marktanteil von Apple TV+ im vierten Quartal 2020. Marktführer in den USA ist Netflix, der Dienst kommt auf zuletzt rund 30%. Amazon Prime hat kräftig aufgeholt und vereinigt 22,5% des Marktanteils auf sich.

Hulu, in Deutschland nicht aktiv, kommt in den USA auf 14%, dicht gefolgt vom ebenfalls extrem erfolgreich gestarteten Dienst Disney+. Der im Sommer gestartete Dienst von NBC namens Peacock kommt auf einen Marktanteil von geschätzten 6%, HBO Max erzielte 9%. Beide Dienste starteten deutlich nach Apple TV+ und überholten es rasch.

Unterdessen versucht Apple, mit einer neuerlichen Verlängerung des kostenlosen Probe-Abos die wenigen Kunden zu halten, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

